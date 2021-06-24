Провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender, будут продолжаться и в будущем, уверен бывший представитель СовФеда Франц Клинцевич. Он считает, что это может плохо закончиться для натовских сил, так как у России иссякло терпение.

«Это была последняя бомба, которая попала не в цель», – заявил эксперт.

Он отметил, что российские самолеты и корабли действовали правильно, однако это не остановит будущие провокации. Они продолжатся до сих пор, пока Россия «что-нибудь не потопит», так как главная цель Запада как раз и заключается в дискредитации РФ.

Клинцевич считает, что даже если это и произойдет, ничего страшного не случится. Он напоминает российский самолет, который был сбит Анкарой. Несмотря на шум вокруг этого события, война все-таки не началась.

По мнению эксперта, провокации нужно жестко пресекать. Запад должен понимать, что его действия заставляют Россию жестче отражать агрессию и просто атаковать нарушителей безо всяких предупреждений. Потому что запас терпения практически подошел к концу.