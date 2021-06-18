Состояние здоровья работников предприятий определенных сфер напрямую влияет на санитарную и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Это продавцы промышленных товаров и пищевой продукции, сотрудники столовых, кафе и ресторанов, специалисты коммунального хозяйства, работники медицины и образования.

Полный перечень сотрудников, которые должны иметь действительные санитарные книжки указан в законодательных актах. Оформляется медкнижка при первичном обращении в медицинское учреждение, после чего работнику необходимо регулярно проходить соответствующие обследования.

Такой подход обусловлен соблюдением санитарных и эпидемиологических требований и снижением рисков по распространению инфекционных заболеваний. Для представителей разных профессий Минздравом разработан свой регламент проведения медкомиссии с осмотром у специалистов и лабораторным исследованиям.

Штрафные санкции за отсутствие медицинской книжки

Ответственность за наличие ведение медицинской книжки сотрудника несет работодатель, что касается выделенных сфер деятельности. Именно в его компетенции остается организация и создание условий для прохождения работниками медицинской комиссии, хранение санитарных книжек.

Проверку соблюдение законодательных требований осуществляет Роспотребнадзор, и по результатам проверки выдается предписание. Если на предприятии есть санитарные книжки у всех работников, график прохождения медкомиссий строго соблюдается, то штраф или другое наказание не предусмотрено.

Такое правонарушение как отсутствие медкнижки у работника предполагает ответственность работодателя и самого сотрудника. Если он отказывается проходить медосмотр, работодатель вправе применить санкции, вплоть до увольнения, что подтверждается соответствующими документами.

Штраф работника за отсутствие у него санкнижки может составлять от 100 до 500 рублей, а работодателя в пределах 500-20000 рублей. При выявлении множественных фактов нарушения предписаний возможно административное приостановление деятельности компании на срок до 90 дней.

Как избежать штрафов за отсутствие медкнижки

Может быть множество причин, по которым у работодателя отсутствуют медицинские книжки работников или они не заполнены должным образом.

Высокий уровень ответственности определяет необходимость оформления медкнижек и их регулярного продления, что можно организовать в удобном формате:

выдача направлений с указанием конкретной клиники, где есть необходимые специалисты и работает собственная лаборатория для проведения предписанных исследований;

подписание официального договора на предоставление медицинского обслуживания с прописанными форматами передачи медкнижек и условиями расчетов за услуги;

организация сотрудничества с клиникой, работающей на основании действительной лицензии, что подтверждает подлинность выдаваемых медицинских заключений.

Официальный формат сотрудничества с медицинским учреждением позволяет гарантировать своевременное и правильное оформление медкнижки. Это гарантия передачи заполненной санитарной книжки непосредственно из клиники работодателю и удобство взаиморасчетов между юридическими лицами.

Обязательное оформление медицинской книжки для работников определенных отраслей и компаний связано с соблюдением законодательства. При этом каждый работодатель стремится подобрать удобный формат организации медкомиссии.

Оформить медицинскую книжку официально, быстро пройти медкомиссию и получить готовый документ позволяет сеть клиник Олимпия Мед в Москве: https://olimpiamed.ru/medknizhka.