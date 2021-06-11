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Шестой американский флот отправил в Черное море свой эсминец «Лабун», в задачу которого входит обеспечение безопасности в регионе. Напомним, что ранее в акваторию вошли также голландский фрегат и эскадренный миноносец Королевских сил Великобритании.

По словам пресс-службы Шестого флота, эсминец будет проводить операции, призванные продемонстрировать солидарность всем союзникам Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

Это далеко не первое появление натовского корабля у российских рубежей в 2021 году. Ранее Североатлантический альянс провел учения «Защитник Европы-2021», которые по числу участников стали самыми крупными за последние 25 лет.

Кроме того, в скором времени в Черном море пройдут маневры Sea Breeze-2021, участие в которых будут принимать ВМС Украины.

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