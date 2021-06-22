Тайип Эрдоган, турецкий лидер, сообщил о начале нового этапа в отношениях между Вашингтоном и Анкарой после встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите Североатлантического альянса.

Встреча прошла 14 июня в столице Бельгии. Эрдоган отметил, что страна начала укреплять взаимоотношения с Соединенными Штатами на всех возможных уровнях. Он добавил, что установленный с американским президентом отличный климат будет использован Анкарой с максимальной пользой для обоих государств.

Турецкий президент отметил, что Турция готова к развитию отношений с США в качестве союзника. Он надеется, что в будущем им удастся разрешить все разногласия. Однако при этом Вашингтон должен уважать суверенитет Анкары в любых экономических и политических сферах.