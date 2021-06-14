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Специалисты АНО «Российский институт потребительских испытаний» (РИПИ) высказались о низком уровне контроля Роспотребнадзора за поставщиками школьного питания. Обсуждение результатов работы ведомства состоялось в ходе круглого стола на тему «Школьное питание: Ожидание и реальность».

Выводы экспертов основываются на данных работы горячей линии, которую запустили в АНО РИПИ некоторое время назад. По словам руководителя проекта Семена Волчека, только за первое время к ним обратилось более 25 тысяч родителей, недовольных качеством еды в школах. Информацию из обращений специалисты ведомства направляли в территориальные управления Роспотребнадзора.

Эксперт отметил, что проверка качества организации питания требовалась в 200 российских школах. Но позже специалисты Роспотребнадзора в одном из регионов отчитались, что после инспекции школьных пищеблоков жалобы не подтвердились в 90% из них.

«Естественно, если родитель жаловался, что у ребенка волосы в тарелке или таракан в булке, конечно проверка не выявила этих вещей и они не зафиксированы. Ответ такой от РПН – к директору никто не обращался, жалобы не зафиксированы, в школе работает родительский контроль, у него претензий нет», — прокомментировал отчет Роспотребнадзора Семен Волчек.

По мнению эксперта АНО РИПИ, Роспотребнадзор не в состоянии должным образом контролировать работу поставщиков питания, несмотря на все имеющиеся у ведомства правовые возможности и полномочия.

«Данный регулятор, по-моему, исчерпал свои возможности. И по тем письмам, которыми нам отвечал РПН, становится понятно, что на местах у него не хватает силенок. Обойти в каком-то городе 100 школ и проверить там санитарное состояние – даже это затруднительно», — подытожил Волчек.

Слова представителя РИПИ подтверждаются на примере Санкт-Петербурга, где действия местного управления Роспотребнадзора под руководством Наталии Башкетовой не влияют на улучшение ситуации в сфере соцпитания. Как неоднократно указывали СМИ, ведомство применяет избирательный подход к проверке комбинатов питания.

Так, за прошлый год сотрудники санитарного ведомства провели проверки многих поставщиков школьного питания, среди которых были «Столовая № 14», «КСП Красносельский», «КСП «Волна» и другие, а также лидеры рынка «Альфа-Провиант», «Артис-детское питание», «Фирма Флоридан».

При этом ведомство Наталии Башкетовой обошло стороной такие комбинаты, как «ТЗБ» и «ТЗБ Петроградская», и не провело ни одной проверки этих поставщиков в 2020 году. Руководят ими Вера Лобанова и Евгений Лобанов. Журналисты уверены, то между владельцами комбинатов существует родственная связь.

По версии СМИ, избирательность Роспотребнадзора может быть связана с главой Фрунзенского района Константином Серовым, который вероятно способствует развитию данных комбинатов. В подтверждение этой версии журналисты отмечают, что именно при Серове «ТЗБ Петроградская» стала получать много госконтрактов на обслуживание школ и детсадов. Такая же картина наблюдалась и с «ТЗБ», когда Серов руководил администрацией Невского района.

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