Денис Федутинов, специалист в сфере беспилотников, дал комментарий по поводу новости, в которой говорилось о том, что автономный дрон впервые самостоятельно убил человека.

Согласно его словам, речь идет о совершенно новом этапе, начавшемся после прохождения психологического рубикона. Люди решили дать машине возможность самой выбирать, когда ей нужно применять оружие против живых существ. Он добавил, что далеко не всегда роботы могут правильно определять цели, поэтому до нынешнего момента человек всегда наблюдал за их действиями.

Эксперт также напомнил об этическом аспекте данной ситуации. Ранее казалось невозможным, чтобы роботу дали разрешение отнять жизнь другого человека, даже если речь идет о противнике. В СМИ напоминают, что ранее в Ливии автономный беспилотник Kargu-2 сам выследил «врага» и убил его.