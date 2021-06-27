Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что может появиться «железный занавес» между людьми, которые поставили вакцину от коронавируса и теми, кто отказался. Её слова передаёт издание «Комсомольская правда».

Согласно заявлению Барановой, этот занавес разделит не страны, а различные группы населения внутри них – теми, кто вакцину поставил, и теми, кто прививаться по каким-либо причинам не хотят. Также она отметила, что пандемия спровоцировала появление новых рамок в общении.

В особенности биолог отметила Россию, где большая часть населения не собирается проходить вакцинацию. По её словам, «мы опоздали на вакцинацию» – люди не хотели прививаться, так как им было лень.

Специалисты из Турции недавно разработали тест, который позволяет выявить коронавирус за 10 секунд. Достоверность этого теста около 99%.