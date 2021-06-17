Для победы над Россией США должны атаковать ее одновременно с нескольких направлений и доменов, пишет американский эксперт издания The National Interest Крис Осборн. Он заявляет, что речь идет не только о боях на море, на суше и в воздухе, но еще и в киберпространстве и космосе.

По словам эксперта, Соединенные Штаты давно работают над ведением многодоменных боевых действий и достигли некоторых успехов. Так, в их распоряжении имеются эффективные технологии проведения кибернетических атак и серьезные космические наработки. Поэтому на данных направления Вашингтон вполне может составить сильную конкуренцию Москве. Однако кое-чего ему все же не хватает.

Осборн уверен, что разведка Соединенных Штатов существенно проигрывает российской. Несмотря на то, что на ее поддержку выделено более 23 миллиардов долларов, пока разведывательные проекты сильно хромают.

По мнению эксперта, публикация которого переведена порталом «ПолитРоссия», США нужно приложить усилия, чтобы в реальном времени получать и обрабатывать разведывательные данные, моментально каталогизировать их и перенаправлять в цент управления войсками по надежно защищенному каналу. До тех пор, пока подобный проект не будет реализован, рассчитывать на победу в возможной войне с Россией США не стоит.