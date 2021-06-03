Американский военный эксперт Марк Эпископос пофантазировал на тему боевых действий между Россией и Украиной. Он рассмотрел вариант, при котором в столкновение не будут вмешиваться другие государства и перечислил основные виды оружия, которые РФ задействует против Киева.

Так, украинскую авиацию, на вооружении которой имеются лишь устаревшие МиГ-29 и Су-27, очень быстро уничтожат истребители поколения 4++ Су-35С. Причем у них это не займет много времени.

Попытки Киева запускать крылатые ракеты или атаковать Россию дронами также завершатся плачевно. Зенитно-ракетные комплексы С-400 способны сбивать любые летающие объекты потенциального противника, поэтому они не пропустят атаку с воздуха.

Если дело дойдет до крупных сражений, то против российских танков Т-90 Киев сможет выставить свои Т-84 «Оплот». Однако последние не смогут победить, так как по численности они значительно проигрывают.

С помощью самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Россия возьмет под контроль позиции ВСУ на большей части территории Украины. Если же бои переместятся в города с их тесной застройкой, Москва задействует новые БМП-3, последняя модернизация которых позволила существенно увеличить огневую мощь.