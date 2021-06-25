Офицер российских ВМС заявил, что боевой корабль британского ВМФ в случае нападения на вооруженные силы России, был бы тут же уничтожен.

Ранее появилась информация о том, что судно британского флота нарушило российские границы. Согласно словам российского военнослужащего, пожелавшего остаться неизвестным, британский эсминец Defender является неплохим кораблем, но его боевой потенциал сильно ограничен, так как на нем отсутствуют крылатые ракеты «Томагавк» американского производства.

Эксперт отметил, что при нападении на военно-морские силы России, эсминец Великобритании смог бы нанести им определенный урон, но в этом случае его бы со 100-процентной вероятностью уничтожили. Под массированной контратакой со стороны судов Черноморского флота Defender не сумел бы продержаться и несколько минут.