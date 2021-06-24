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Заслуженный летчик России Владимир Попов прокомментировал инцидент с британским эсминцем, который на 3 километра углубился в территориальные воды РФ у Крыма. Он назвал эту провокацию «проверкой на вшивость» и разведывательной операцией натовских сил.

Эксперт уверен, что просто так эсминец вряд ли бы стал дразнить Россию. Его целью было проведение разведки непосредственно у Крымского полуострова. Кроме того, он пытался дезорганизовать российскую оборону, но получилось у него не очень хорошо.

Попов также отметил, что предупредительный сброс четырех фугасных бомб является вполне нормальным явлением. В 90-х годах прошлого столетия он сам осуществлял бомбометание, когда границы РФ нарушил турецкий сухогруз.

Перед атакой, по словам эксперта, в обязательном порядке осуществляется предупреждение корабля-нарушителя.

Генерал-майор пояснил, что следующие действия РФ – это нота протеста от России и ответ Великобритании, которая должна будет разъяснить, что же это такое было в Черном море.

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