Учащающиеся провокации и усиление военного присутствия Североатлантического альянса у западных границ России требуют разработки новых мер для противодействия НАТО, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он приводит свои соображения по этому поводу.

По мнению аналитика, Россия может развернуть на западных границах гиперзвуковое оружие средней дальности, которое разрабатывается стремительными темпами. Также имеет смысл размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые являются серьезной угрозой для НАТО.

В ближайшем будущем, считает Леонков, РФ также создаст новые подразделения боевой авиации, которые позволят отражать любые атаки с воздуха и осуществлять перехваты самолетов потенциального противника. Наконец, уже сейчас осуществляется модернизация вооружения, имеющегося в распоряжении Балтийского и Черноморского флотов.

Леонков предположил, что на грядущем саммите НАТО планируется серьезный разговор об увеличении затрат стран-участниц на оборону и сдерживание РФ и Китая. Также Альянс скорее всего снимет всякие ограничения на прием новых участников, чтобы использовать давних союзников в «борьбе с авторитарными режимами». Под последними подразумеваются все те же Китай и Россия.

Напомним, что ранее Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание двадцати новых подразделений на западных рубежах России. Он пояснил, что это необходимо из-за провокационных действий Североатлантического альянса. Первыми в регионе появятся части оперативно-тактического и ракетного вооружения.