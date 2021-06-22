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Противостояние Соединенных Штатов с Китаем сильном отличается от холодной войны против Советского Союза, уверен бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс. Он отметил, что против Пекина Вашингтону придется бороться во много раз сложнее, чем против Москвы во времена СССР.

Китай стремительно развивает технологии и науку, в эту страну непрерывным потоком едут учиться студенты со всего света, отметил Гейтс. Также он заявил, что экономика КНР лишь не значительно уступает американской, что создает серьезные сложности в соперничестве с ней.

Холодная война с Советским Союзом была для США во много раз проще. По той простой причине, что СССР сильно отставал от Америки по экономическим показателям и по научно-технологическим решениям. Именно поэтому сравнения нынешнего противостояния с Китаем с холодной войной являются некорректными.

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