Извержение супервулкана Тоба, которое произошло 74 тысячи лет назад, вполне могло полностью уничтожить человеческую популяцию. Такой вывод сделала международная группа экспертов, которая использовала в своих исследованиях климатическую модель ModelE.

Ученые рассказали, что ранее не было никаких доказательств, что именно вулкан стал одной из ключевых причин существенного сокращения человеческого генофонда. После использования модели, разработанной NASA, они появились. Все дело в том, что из-за вулканического шлейфа вдвое снизился уровень озона. Люди подверглись длительному воздействию ультрафиолетового излучения, которое и привело к массовому вымиранию.

Кроме того, индонезийский супервулкан выбросил в атмосферу планеты 2800 кубических километров пепла и лавы, что привело к резкому похолоданию. Снижение температуры до экстремальных значений также пережили далеко не все.