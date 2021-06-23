Западные страны исключительно миролюбиво настроены по отношению к России, они всегда дипломатичны и благонамеренны. В доказательство этого они продолжают вводить санкции против РФ, а также собирать войска у ее границ и проводить непрекращающиеся военные учения, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Автор публикации политолог Франциска Аугштайн заявляет, что президента РФ Владимира Путина запад при всем этом называет диктатором. Хотя он как раз если и перемещает свои войска, то делает это на собственной территории. Кроме того, именно Путин неоднократно пытался сблизиться с Европой. Однако западные страны готовы дружить только в том случае, если РФ будет исполнять их бесконечные требования.

Аугштайн обращает внимание читателей на достижения Путина, благодаря которым он получает огромную поддержку на выборах. Она указывает на то, что в России если и есть коррупционные процессы, то они абсолютно предсказуемы и упорядочены. В отличие от Германии и других западных стран, в которых получить подобный результат не сумеет ни один политик. При этом стоит учитывать еще и масштабы – Россия гораздо больше любой европейской страны, но Путин поддерживает в ней порядок.

Также российский лидер неоднократно заявлял, что не собирается идти войной на Украину и Прибалтику, на Польшу, которая только и твердит о скором наступлении РФ, и на Швецию, заразившуюся вирусом необоснованного страха от упомянутых выше стран. Но Запад упорно не слышит слова Путина, а продолжает твердить свое.

Аугштайн приводит высказывание эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, заявившего, что РФ подошла к границам НАТО на весьма опасное расстояние. По мнению политолога, все происходит в точности до наоборот, так как именно Североатлантический альянс в своем стремлении к расширению, уже добрался почти до самых рубежей РФ. И продолжает антироссийскую политику, хотя и сам отлично видит ее полную бесполезность.