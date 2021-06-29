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Крылатые ракеты «Калибр» вывели Россию в лидеры по разработке эффективных ракетных вооружений. Но Соединенные Штаты упорно не хотят от нее отставать. Они нашли простое и весьма изящное решение проблемы.

Украинское издание Defense Express сообщает, что Пентагон намерен вооружить Корпус морской пехоты крылатыми ракетами «Томагавк». Для этой цели разработаны специальные боеголовки TLAM-D, которая включает в себя более 160 суббоеприпасов, а также фугасную TLAM-C/E.

В настоящий момент известно лишь, что «Томагавки» предназначаются для атак на наземные цели. В ближайшее время Пентагон намерен провести испытания, в ходе которых будет определено, как именно нужно задействовать эти снаряды К примеру, они могут превратиться в буксируемое вооружение или размещаться на вертолетных палубах эсминцев.

По предположениям экспертов, новыми версиями «Томагавков» США могут усилить морских пехотинцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Черном море, где пока правит России с ее ракетами «Калибр».

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