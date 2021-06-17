Польское издание Defence24, корреспонденты которого находятся на выставке «Оружие и безопасность-2021» в Киеве, выразило свое восхищение несколько необычными, но весьма эффективными боеприпасами украинского производства UJ-32 Lastivka. Они назвали их «летающим РПГ-7», так как в основе разработки лежит граната именно от этого противотанкового гранатомета.

Украинские конструкторы создали боеприпас для запуска с обычной складной катапульты. Чтобы граната ПГ-7 летела точно в цель, ее снабдили планером с толкающим винтом, двигателем, расположенным в задней части корпуса, и фюзеляжем, оснащенным камерой.

В результате получился такой себе барражирующий боеприпас, который при точном попадании вполне способен уничтожить танк или бронетранспортер.

Оригинальная граната способна подниматься на высоту до 2000 метров. Это дает возможность наносить удары по современным танкам и других боевым машинам сверху. Что компенсирует недостаток бронебойных характеристики кумулятивной части боеприпаса. Все дело в том, что он не способен пробивать броню толще 30 сантиметров, из-за чего атаковать бронетехнику в лоб или сбоку абсолютно бесполезно. Удары же, наносимые сверху, позволят добиваться цели.

Конструкторы не отрицают, что главной их целью была разработка максимально простого, но эффективного дрона-камикадзе. И они отлично справились с решением этой задачи. Время полета снаряда составляет всего около 20 минут, чего вполне достаточно для обнаружения и поражения цели. Кроме того, дальность действия достигает 40 километров.

«Летающий РПГ-7» можно посылать по заранее запрограммированной траектории. Также предусмотрена возможность ручного управления ним с пульта оператора. Польские эксперты отмечают возможность применения в планере и других боеприпасов, которые совместимы с гранатометом РПГ-7. Кроме того, можно дополнить барражирующий боеприпас наблюдательной головкой, которая сперва вычислит точное местоположение цели, а затем выполнит наведение на нее гранаты.