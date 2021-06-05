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Представитель американского Минобороны Майкл Уайт пожаловался миру, что потенциальные противники США успели накопить «огромный арсенал баллистических ракет». Также он заявил, что Россия ушла далеко вперед в области разработки гиперзвуковых ракет и Америке необходимо срочно бросаться в погоню.

Комментарий на эти жалобы дал российский военный аналитик Василий Дандыкин. Он заявил, что РФ действительно сейчас способна одержать победу в войне с Соединенными Штатами и НАТО всего одним гиперзвуковым залпом. Для этой цели она может использовать не только уже имеющиеся на вооружении «Авангарды», которые способны разогнаться до 27 тысяч километров в час.

Помимо этих ракет с маневрирующим боевым блоком, в войска РФ скоро начнут поступать ракеты «Циркон» и «Кинжал». Они окончательно изменят баланс сил, так как позволят наносить удары с моря и с воздуха, уничтожая любые цели.

Дандыкин напомнил, что экс-президент Дональд Трамп еще в прошлом году заявлял о наличии в распоряжении США «супер-пупер-бомбы», которая способна уничтожить Россию. Однако в этом выступлении он всего лишь выдал желаемое за действительное, так как как все попытки американских конструкторов хотя бы приблизиться к успеху «Авангарда» завершаются неудачами.

«Сейчас Россия опережает США на несколько лет — это очень важный момент в современном мире. Я думаю, что США упустили время, когда нужно было создавать новые образцы вооружения. В это время они продолжали «клепать» авианосцы, вкладывая бешенные деньги в различные экзотические проекты», – подытожил эксперт.

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