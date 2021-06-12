Американские противолодочные самолеты P-8 Poseidon вполне справедливо относят к самым лучшим в мире. Однако заявления Пентагона о том, что они способны выявлять российские подлодки, не соответствуют действительности, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он прокомментировал публикацию в американском издании Forbes, авторы которой сочли противолодочные «Посейдоны» лучшей защитой от российских субмарин. По мнению Дандыкина, все не так просто, как показалось американским экспертам. Ведь российские подводные лодки работают практически бесшумно, что исключает их обнаружение с применением самого современного оборудования.

При этом невидимыми для радаров и гидролокаторов являются не только самые новые субмарины проектов «Ясень» или «Борей», но и более ранние подлодки, которые проходят глубокую модернизацию. Даже дизель-электрические «Варшавянки» западные эксперты давно называют «черными дырами» из-за их способности внезапно исчезать, создавая проблемы натовским кораблям и самолетам.