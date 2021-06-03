В рамках маневров Steadfast Defender, начавшихся у берегов Португалии, натовские корабли проведут ряд тренировочных мероприятий сперва в Средиземном, а затем и в Черном море. По мнению журналистов Daily Mail, эти маневры являются сигналом для Москвы в преддверии встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

В ходе учений натовские морские и воздушные подразделения учатся отражать агрессивные действия потенциального противника. При этом высокопоставленные чиновники заявляют, что маневры не имеют к России никакого отношения. Вполне вероятно, они ожидают агрессии инопланетян, доклад о которых скоро опубликует Пентагон.

Целью учений заявлено усиление позиций Североатлантического альянса в регионе. На самом же деле это откровенная демонстрация силы и заявление о готовности продолжать продвигать интересы НАТО как в Средиземном, так и в Черном морях. Относительно Черноморского региона высказывания об отсутствии какого-либо давления на РФ выглядят до смешного странно, так как все государства, расположенные здесь, являются союзниками Альянса, кроме России.