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Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 iGAME KUDAN, выход которой анонсировала китайская компания Colorful, станет самой дорогой в мире. На территории КНР она будет продаваться за 6,2 тысячи долларов (39 999 юаней).

Видеоролик, на котором сообщается о возможностях видеокарты, был опубликован производителем на видеосервисе Bilibili. Сообщается, что мощность графического адаптера сможет достигать 500 ватт. Также он сможет функционировать на частоте до 1860 МГц. Объем памяти формата GDDR6X – 24 гигабайта.

Видеокарта выйдет на рынок в корпусе черного цвета из алюминия, который хорошо отводит тепло. Кроме того, в ней предусмотрено гибридное воздушно-жидкостное охлаждение.

Сообщается, что видеоускоритель выпускается ограниченным тиражом в 1 000 единиц и предназначается для мощных игровых персональных компьютеров.

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