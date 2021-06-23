Британские пользователи оценили статью Владимира Путина, лидера РФ, опубликованную в немецком издании Die Zeit. Многие из них согласились с его словами о том, что Североатлантический альянс и США привели к расколу в Европе.

Один из комментаторов Daily Mail отметил, что Соединенные Штаты постоянно ведут с кем-то войны, а страной-изгоем почему-то считают Россию. Другой пользователь отметил, что только Путин из всех существующих лидеров «говорит дело». Читатель под ником DocDaneeka уверен, что ФРГ, как и многие другие европейские страны, мечтают прогнать американцев с материка.

Некоторые пользователи из Британии также считают, что Запад начал разрушаться изнутри, поэтому РФ достаточно просто немного «постучать по стене из стекла», чтобы он разлетелся вдребезги. В СМИ напоминают, что статья Путина, посвященная началу Великой Отечественной войне, была размещена во вторник, 22 июня.