Серж Саргсян, экс-лидер Армении, раскритиковал Никола Пашиняна, армянского премьер-министра, за неуважительное отношение к Владимиру Путину, президенту РФ.

Армянский политик посчитал проявлением неуважения тот факт, что Пашинян не стал встречать российского лидера в аэропорту. Он добавил, что в законодательстве страны черным по белому написано, что глав государств, входящих в Совет безопасности ООН, после приземления обязательно должен встретить президент или премьер-министр Армении.

При комментировании отношений между Москвой и Баку бывший армянский лидер отметил, что РФ является верной союзницей Армении. Однако он отметил, что «друзья должны помогать друг другу, а не делать так, чтобы один постоянно оказывал поддержку другому».