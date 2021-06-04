Экс-сотрудница американского Минфина Натали Саурс-Эдвардс приговорена судом к шести месяцам тюремного заключения. Ее обвинили в злоупотреблении доверием и использовании служебного положения в собственных интересах.

Саурс-Эдвардс была арестована в 2018 году. Следствие располагало доказательствами, что именно она передала в средства массовой информации сведения о банковских операциях гражданки России Марии Бутиной, российского посольства в Вашингтоне, а также Пола Манафорта, ранее возглавлявшего предвыборный штаб Дональда Трампа и его бизнес-партнера Ричарда Гейтса.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Саурс-Эдвардс обнаружила доказательства коррупции в Минфине и пыталась сперва привлечь к имеющимся фактам внимание государственных органов. Но когда ее никто не захотел слушать, она была вынуждена поделиться информацией с журналистами.