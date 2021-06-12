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Внезапное появление хрипоты в голосе, которая не проходит на протяжении нескольких недель, может указывать на наличие онкологического заболевания щитовидной железы. Об этом рассказал эндокринолог из Великобритании Жан-Пьер Жиннон. Он также отметил, что при появлении данного симптома необходимо обязательно обратиться к врачу.

По словам специалиста, хрипота является одним из ключевых признаков возникновения проблем со щитовидной железой. Но она также часто возникает при обычной бактериальной инфекции. Именно поэтому нужно следить и за появлением таких симптомов, как сложности при глотании, появление шишек или других образований в непосредственной близости от гортани, а также увеличение лимфоузлов. Любой из этих признаков может указывать на развитие рака щитовидки.

Жиннон отмечает, что отличить самостоятельно бактериальную инфекцию от опасной для жизни онкологии довольно сложно. Поэтому при появлении хрипоты в голосе лучше все же пройти полное обследование у врача.

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