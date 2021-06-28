читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители британского оборонного ведомства заявили, что будет организована проверка по факту потери документов об эсминце ВМС Великобритании, нарушившим границы РФ.

Согласно их словам, в Минобороны Британии серьезно относятся к безопасности, поэтому было начато соответствующее расследование. Они вовремя получили сообщение о потере документов от одного из сотрудников. Им удалось узнать о случившемся еще на предыдущей неделе. По предварительной информации, секретные документы принадлежали высокопоставленному чиновнику ведомства.

В СМИ напоминают, что документы были обнаружены британцем позади остановки общественного транспорта, расположенной в графстве Кент. В них отмечалось, что боевой корабль вторгся в российские территориальные воды для демонстрации поддержки Украины касательно принадлежности Крымского полуострова.

Вам может понравиться

Китайцы отказались пускать американцев на свою орбитальную станцию

Китайские власти решили отклонить заявку от Соединенных Штатов на проведение научных опытов на борту космической станции «Тяньгун». В информационном агентстве Baijiahao сообщили, что Китай пригласил поучаствовать в научных работах на

Российские ракеты «Калибр» ждет проигрыш

Константин Сивков, специалист в области вооружения, считает, что при осуществлении наземных операций авианосец с палубными истребителями окажется эффективнее кораблей с «Калибрами». Согласно его словам, радиус поражения корабельного варианта Су-57 не

Биолог рассказала об опасности сельдерея и петрушки

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова сообщила, какую опасность могут представлять сельдерей и петрушка. Согласно её заявлению, эти два растения можно сравнить с борщевиком, который провоцирует появление сильных химических ожогов. Люди
  • Анна
  • 27.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июня – небольшой дождь, до 22 °C | город Мытищи: погода, 28 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев: погода, 28 июня – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июня – переменная облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 28 июня – небольшая облачность, до 27 °C |