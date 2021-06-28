Представители британского оборонного ведомства заявили, что будет организована проверка по факту потери документов об эсминце ВМС Великобритании, нарушившим границы РФ.

Согласно их словам, в Минобороны Британии серьезно относятся к безопасности, поэтому было начато соответствующее расследование. Они вовремя получили сообщение о потере документов от одного из сотрудников. Им удалось узнать о случившемся еще на предыдущей неделе. По предварительной информации, секретные документы принадлежали высокопоставленному чиновнику ведомства.

В СМИ напоминают, что документы были обнаружены британцем позади остановки общественного транспорта, расположенной в графстве Кент. В них отмечалось, что боевой корабль вторгся в российские территориальные воды для демонстрации поддержки Украины касательно принадлежности Крымского полуострова.