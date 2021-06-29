Россия испытывает в Сирии свои новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пишет журналист издания Breaking Defense Ари Эгоци. Он также заявляет, что пока неизвестно, по какой именно цели истребители МиГ-31К выпустили этот боеприпас.

Автор ссылается на неведомые израильские источники, которые якобы сообщили, что их оборудование обнаружило пуск ракеты сразу после взлета российского истребителя. Контроль за применением вооружений якобы велся из центра управления полетами на горе Мерон. Этот объект действительно контролируют израильские силы.

Автору показалось странным, что Израиль, обладая информацией об испытаниях ракет «Кинжал», не сделал официального заявления по этому поводу.

Напомним, что самолеты Ту-22М3 и упомянутый ранее МиГ-31К прибыли на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии для участия в маневрах вместе с боевыми кораблями. Запад уже заявил, что эти учения представляют большую опасность для британского авианосца «Королева Елизавета», который сейчас базируется всего в 30 километрах от зоны маневров.