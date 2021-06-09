Представители оборонного ведомства Болгарии сообщили, что совершавший тренировочный полет истребитель МиГ-29 болгарских ВВС рухнул в Черное море.

Отмечается, что данное происшествие случилось в среду, 9 июня, в ходе военных маневров «Шабла-21». Боевой самолет осуществлял учебные задачи над черноморской акваторией. Примерно в час ночи с ним пропала связь, и он перестал отображаться на радарах. После этого болгарское командование организовало поисково-спасательную миссию.

Операция по поиску экипажа МиГ-29 продолжается до сих пор. В ней принимают участие ВМС Болгарии и пограничные отряды. Было также принято решение на время приостановить проводимые учения.