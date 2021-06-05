Болгарские политические силы обратились к лидерам партий, находящихся у власти, а также к президенту и министру обороны страны с требованием прекратить участие в провокациях НАТО в Черном море. Они также заявили, что акватория должна остаться пространством без иностранного оружия.

Воззвание подписали представители движения «Брод для Болгарии» и политической партии «Возрождение Отечества». Причинами своих требований они называют недавнее появление на территории страны грузовых автомобилей с турецкими флагами, а также нападение американских военнослужащих на завод в Пловдиве.

Политики учли извинения командования ВС США, однако предложили представить обратную ситуацию – по Турции движутся машины с развевающимися флагами Болгарии, а в США на одно из предприятий «случайно» нападают заехавшие на учения болгарские военнослужащие.

По мнению авторов обращения, и в том, и в другом случае последствия для страны были бы крайне тяжелыми. Болгария же молча сносит такие ситуации, которые несут в себе угрозу государственному суверенитету.