Американцы, участвовавшие в опросе, организованном специалистами Harvard-Harris, уверены, что Джо Байден, лидер США, смог добиться определенных результатов в рамках переговоров с Владимиром Путиным, президентом РФ.

Напоминаем, что встреча между президентами прошла в Швейцарии неделю назад. Отмечается, что 21 процент респондентов ответили, что глава американского государства смог добиться «огромного прогресса» в рамках саммита, а еще 31 процент уверены, что был достигнут «небольшой прогресс».

Примерно 32 процента опрошенных считают, что Байдену не удалось получить хоть какие-то результаты от проведенной встречи. Оставшиеся участники опроса затруднились дать ответ на этот вопрос. Указывается также, что большинство американцев хотят, чтобы их президент занял более жесткую позицию по отношению к РФ.