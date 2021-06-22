Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «Коммерсантъ», сославшись на отчеты пенсионных фондов, сообщили, что 2,1 миллиона граждан РФ не получили накопительную часть пенсии, которая положена им по закону.

Отмечается, что в предыдущем году многие клиенты пятнадцати самых крупных в стране НПФ не получили назначений на соответствующие выплаты или попросту забыли обратиться за ними. При этом в 2019 году таких пенсионеров было на 500 тысяч меньше. По причине использования актуарного учета в перечень попали россияне, которые имеют право на получение единовременной выплаты (около 200-400 тысяч человек).

В НПФ заявляют, что большинство их клиентов, которым не удалось забрать выплаты, имеют небольшие накопления в размере нескольких тысяч рублей. Они добавили, что причиной случившегося является плохое информирование людей. Многие россияне не знают, что повышение пенсионного возраста касалось лишь страховой части, а не накопительной.

Вам может понравиться

Статья Путина о начале Великой Отечественной войны появится в немецком издании Die Zeit

Представители немецкого издания Die Zeit сообщили, что на страницах газеты скоро появится материал про Великую Отечественную войну, написанный Владимиром Путиным, лидером РФ. Отмечается, что статья выйдет уже во вторник, 22

Сирийские саперы уничтожили находившуюся в пещере базу боевиков

Группе сирийских саперов удалось разрушить пещеру, расположенную неподалеку от поселения Эль Латамна и являвшуюся базой для террористов. Данная информация была раскрыта представителями вооруженных сил РФ, находящихся в Сирии. Отмечается, что

Минобороны потратит 9 миллиардов рублей на создание аэродрома в Арктике

Российское оборонное ведомство собирается потратить почти 9 миллиардов рублей на завершение строительства аэродрома в Арктическом регионе. Речь идет о военной базе, расположенной на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Ранее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 июня – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 22 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 июня – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 22 июня – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 22 июня – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 22 июня – ясно, до 28 °C |