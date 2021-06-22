В издании «Коммерсантъ», сославшись на отчеты пенсионных фондов, сообщили, что 2,1 миллиона граждан РФ не получили накопительную часть пенсии, которая положена им по закону.

Отмечается, что в предыдущем году многие клиенты пятнадцати самых крупных в стране НПФ не получили назначений на соответствующие выплаты или попросту забыли обратиться за ними. При этом в 2019 году таких пенсионеров было на 500 тысяч меньше. По причине использования актуарного учета в перечень попали россияне, которые имеют право на получение единовременной выплаты (около 200-400 тысяч человек).

В НПФ заявляют, что большинство их клиентов, которым не удалось забрать выплаты, имеют небольшие накопления в размере нескольких тысяч рублей. Они добавили, что причиной случившегося является плохое информирование людей. Многие россияне не знают, что повышение пенсионного возраста касалось лишь страховой части, а не накопительной.