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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не предупредили его об отказе от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2». Однако госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг это обвинение.

Он отметил, что о своих намерениях не вводить санкционные меры в отношении Nord Stream 2 AG США уведомили украинскую сторону. Однако до Зеленского это уведомление по всей видимости не дошло. Блинкен выразил удивление этим фактом, так как президент Украины не мог не знать о планах США по «Северному потоку-2».

Напомним, что Зеленский назвал решение Соединенных Штатов отказаться от санкций поддержкой России. По его словам, оно точно не было направлено на помощь Украине, которая после ввода газопровода в эксплуатацию потеряет крупные доходы на транзите.

В настоящий момент «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Одна ветка уже уложена полностью, строительство второй подходит к завершению. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что достроить нужно всего 100 километров газопровода.

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