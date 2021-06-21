На Украине разгорается очередной скандал, связанный с повальной украинизацией населения. В его эпицентре оказалась беременная жительница Харькова, которую могут уволить из Центра экстренной медицинской помощи за неугодные высказывания об украинском языке.

Девушка Маргарита работает и учится в университете. В социальной сети Инстаграм она рассказала, что написала курсовую, которую перевела с английского на русский язык. Однако учебное заведение не принимает материал в таком виде.

Студентка высказалась в том духе, что переводить работы на украинский язык должны только те, кому он нравится. Она также попросила не «насиловать» ее нервы и психику.

Видеозапись мгновенно разлетелась по сети, и девушка стала жертвой жесткой травли со стороны активистов-радикалов. Директор медцентра, в котором работает студентка, заявил, что приложит все усилия для ее увольнения. Так как он «ненавидит русский язык».

Девушка пытается сгладить ситуацию и объясняет свои высказывания беременностью, однако пока вопрос с ее увольнением остается открытым.