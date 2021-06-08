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В администрации украинского президента заявили, что Джо Байден, американский лидер, решил поддержать «Крымскую платформу». С соответствующей инициативой ранее выступил Владимир Зеленский.

В опубликованном тексте говорится о том, что американский президент поддержал данную идею и заверил Зеленского, что США обязательно примут участие в соответствующем саммите. Ранее глава украинского государства сообщил о запуске специальной площадки, на которой планируется обсудить проблему с Крымом.

Первая встреча в рамках платформы будет проведена 23 августа. На нее пригласили несколько стран, включая Турцию, Канаду, Британию и Соединенные Штаты. При этом в МИД РФ сообщили, что любые действия Украины по возвращению Крымского полуострова незаконны и будут считаться агрессией против России.

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