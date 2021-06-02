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Джо Байден, американский лидер, в рамках своего недавнего выступления отметил, что наиболее серьезную угрозу для государства представляют люди, распространяющие идею о превосходстве белой расы.

Глава американского государства, сославшись на сведения разведслужб, сообщил, что наибольшую опасность для США несут члены движений, считающих, что белая раса превосходит все прочие. Он назвал их деятельность более деструктивной, чем действия ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Согласно его словам, ненависти не выйти победителем из идущей сейчас войны, однако она постоянно скрывается и при получении подпитки извне создает лидеров, выбираясь из своего укрытия. Он добавил, что США должны сделать все возможное, чтобы не дать ненависти убежище. Байден также потребовал более активно бороться с внутренним экстремизмом в стране.

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