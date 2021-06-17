Вместо современного оружия Украина разрабатывает только видеоролики, характеристики и амбиции, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он рассказывает о новом беспилотнике, который Киев представил на выставке «Оружие и безопасность-2021».

На этом мероприятии Украина выставила лишь макет БПЛА, а его возможности решила продемонстрировать с помощью анимационного видео. На котором беспилотник уничтожает другой дрон, сильно напоминающий российский «Орион», танк Т-90 и наносит ракетный удар по позициям потенциального противника.

Виктор Баранец напоминает, что Украина точно также представляла свои танки «Оплот», которые должны были сразу после выхода «покрошить в капусту» российскую бронетехнику. В результате Киев создал всего одну боевую машину для своей армии, а контракты на покупку Т-84 не хотят заключать даже африканские дикие племена.

Стоит добавить, что подобная ситуация возникла и с ракетами «Нептун», которыми Украина грозила уничтожить Крымский мост. После чего выяснилось, что она представляет собой всего лишь модернизированный советский боеприпас, мгновенно обнаруживаемый даже устаревшими системами ПВО. И, соответственно, не представляющий никакой опасности для Крыма.