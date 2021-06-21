В информационном агентстве The Drive сообщили, что ВМС США проверили надежность систем авианосца Gerald R. Ford, взорвав рядом с ним мощную подводную бомбу.

Журналисты отмечают, что в рамках подобных испытаний обычно осуществляют 3 взрыва под водой. Первый был осуществлен в минувшую пятницу, 18 июня, рядом с берегом Флориды. По шкале Рихтера вызванное им сотрясение равнялась 3,9 баллам. Тест демонстрирует, способны ли системы и экипаж судна выдержать сильные взрывы рядом с кораблем.

На авианосец были установлены особые датчики, которые фиксировали информацию со всего оборудования, начиная от атомного реактора и заканчивая обычными компьютерами. Эти учения также позволяют понять, как поведет себя судно при успешной атаке. С помощью них можно найти уязвимости авианосца и устранить их.