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Совсем скоро на вооружении российского флота появится вторая подводная лодка проекта «Борей-А», сообщает военный эксперт издания The National Interest Крис Осборн. Он поясняет, что речь идет об АПЛ «Князь Олег», которая вступила в фазу ходовых испытаний.

Автор публикации называет подводные лодки данного проекта «абсолютно убийственными», так как они оснащаются шестнадцатью ракетами «Булава». Дальность поражения целей этими боеприпасами составляет более 9 тысяч километров, поэтому они представляют серьезную угрозу для континентальной части США.

Кроме того, Россия предприняла ряд шагов для снижения акустической сигнатуры субмарины, благодаря которым она способна совершенно бесшумно осуществлять патрулирование в глубинах океана и незаметно «подкрадываться» к кораблям потенциального противника.

РФ, по словам эксперта, создает для каждой подводной лодки новое звукопоглощающее покрытие. Уникальные материалы, разрабатываемые учеными, позволили снизить шумность в 100 раз по сравнению с субмаринами, которые разрабатывались в эпоху холодной войны.

Уровень шума снижается также за счет гидравлических форсунок и низкого магнитного поля, создаваемого корпусом подлодки. При этом он остается столь же мощным и защищенным от возможных ударов противника.

Автор сообщает, что в прошлом году Россия приняла на вооружение подлодку «Князь Владимир», открывшую усовершенствованный проект «Борей-А». Субмарина «Князь Олег» поступит на флот в 2021-м, а еще три лодки находятся на разных стадиях строительства. Кроме того, предусмотрена закладка еще двух атомоходов, которая запланирована на текущий год.

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