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Пентагону нужно еще больше денег на военные разработки, поэтому он запускает в народ истории о неопознанных летающих объектах. Причем если раньше летающие тарелки принадлежали инопланетянам, то теперь в фантазиях американских высокопоставленных военных они запускаются Россией.

Публицист Алексей Анпилогов с иронией отмечает, что и президенту США Джо Байдену вместе с его советниками, и американским офицерам вместе с солдатами не мешало бы провериться у военного психиатра. Потому что столь абсурдные обвинения не могут возникать у психически здоровых людей.

По мнению публициста, Соединенные Штаты зашли в тупик с гиперзвуковым оружием. В его разработку вложены огромные деньги, бюджет растрачен, а результатов все нет. Именно поэтому Пентагон цепляется за откровенно абсурдные басни для того, чтобы убедить американцев в угрозах, исходящих от российских НЛО. Чтобы в очередной раз получить финансирование. Гражданам же в очередной раз придется платить за стремление Вашингтона угнаться за Москвой.

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