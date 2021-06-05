Пентагону нужно еще больше денег на военные разработки, поэтому он запускает в народ истории о неопознанных летающих объектах. Причем если раньше летающие тарелки принадлежали инопланетянам, то теперь в фантазиях американских высокопоставленных военных они запускаются Россией.

Публицист Алексей Анпилогов с иронией отмечает, что и президенту США Джо Байдену вместе с его советниками, и американским офицерам вместе с солдатами не мешало бы провериться у военного психиатра. Потому что столь абсурдные обвинения не могут возникать у психически здоровых людей.

По мнению публициста, Соединенные Штаты зашли в тупик с гиперзвуковым оружием. В его разработку вложены огромные деньги, бюджет растрачен, а результатов все нет. Именно поэтому Пентагон цепляется за откровенно абсурдные басни для того, чтобы убедить американцев в угрозах, исходящих от российских НЛО. Чтобы в очередной раз получить финансирование. Гражданам же в очередной раз придется платить за стремление Вашингтона угнаться за Москвой.