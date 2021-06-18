Запад особо тревожит перспектива образования военного союза двух сверхдержав – Китая и России – против Соединенных Штатов. Тем не менее, в исследовании, проведенном аналитиками американского «Фонда Карнеги за международный мир», военное сотрудничество между Москвой и Пекином оценивается как более демонстративное, чем содержательное. Причем реальную выгоду, по мнению экспертов, от этого сотрудничества больше получает КНР.

Авторами этого исследования стали Юджин Румер – бывший офицер национальной разведки США, который сейчас является директором «Исследовательской программы Карнеги по России и Евразии», и Ричард Сокольски, старший научный сотрудник в той же программе. Представляем перевод основных положений резюме исследования, опубликованного на официальном сайте Фонда Карнеги.

Призрак оборонного союза между Россией и Китаем преследует американские дискуссии о соперничестве великих держав и даже вошел в повестку дня трансатлантической безопасности во время недавнего европейского визита президента Байдена. Отношения между Москвой и Пекином действительно находятся на рекордно высоком уровне, и два соседа реализуют несколько громких совместных оборонных проектов. Но отношения далеки от союза и не развиваются. Китайско-российское сотрудничество в области обороны более примечательно посланием, которое оно адресует внешнему миру – и особенно Вашингтону, – чем его практическими оперативными преимуществами.

Самая большая выгода, которую Россия и Китай получают от своего партнерства в оборонной сфере, нематериальна: это освобождение обеих стран от необходимости развертывания обширных военных сил на их 4-тысячной границе. Во время конфронтации с Китаем на протяжении большей части холодной войны Советский Союз развернул здесь до пятидесяти дивизий и столкнулся с еще большим количеством китайских дивизий – 59, согласно рассекреченной ЦРУ оценке – на другой стороне границы. Исчезновение этой ситуации освобождает Россию для противостояния с НАТО в Европе и позволяет Китаю противостоять Соединенным Штатам и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Громкие китайско-российские военные действия, такие как совместное патрулирование бомбардировщиков над Тихим океаном в декабре 2020 года, имеют второстепенное военно-оперативное значение. Однако такие шаги неизбежно вызывают в Вашингтоне вопросы о роли России в потенциальном кризисе между США и Китаем в Восточной Азии.

Некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность участившимися китайско-российскими военными учениями. Но здесь важно отметить качество этих мероприятий. Эти учения обычно проводятся параллельно, а не совместно, и не включают тактическую или оперативную координацию для улучшения оперативной совместимости стран или совместных боевых навыков.

Совместные китайско-российские военно-морские учения были ограничены по размеру – они проводились на театрах военных действий, где флотам обеих стран, вероятно, будет сложно удержать значительное присутствие, – и, по всей видимости, они предназначены для геополитических сигналов, а не для значимых оперативных целей.

Плюсы и минусы двустороннего оборонного сотрудничества

После нормализации китайско-российских отношений в конце «холодной войны» Россия стала важным поставщиком оружия и технологий в Китай. Эти отношения были финансовым спасательным кругом для российской оборонной промышленности в то время, когда внутренние заказы на их продукцию почти прекратились. Но с тех пор российские продажи в Китай снизились по мере развития собственной оборонной промышленности КНР.

Китай сейчас конкурирует с Россией на рынках вооружений. В настоящее время продажа Россией оружия Китаю составляет всего 3 процента от общего годового двустороннего товарооборота страны, превышающего 100 миллиардов долларов. Поскольку доступ к западным технологиям перекрыт санкциями, российская оборонная промышленность рассматривает Китай как альтернативный источник инноваций, который она не может развивать самостоятельно. Эта тенденция, вероятно, сохранится, и Россия будет все больше полагаться на китайские технологии при разработке оружия, пока Пекин будет готов их продавать.

Показательно, что все разрекламированное сотрудничество Кремля с Китаем в сфере обороны мало что сделало для устранения основных недостатков военных разработок России, включая беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронную борьбу и возможности высокоточных ударов с применением обычных средств поражения. Таким образом, китайско-российское сотрудничество в области обороны принесло КНР гораздо больше выгод, чем России. Со временем Москва будет становиться все более зависимой от Пекина, пока продолжается ее противостояние с НАТО, отмечает Юджин Румер.

Противоборствующие отношения России и Китая с Соединенными Штатами могут подтолкнуть их к более тесной геополитической координации на различных театрах военных действий. Но у их партнерства есть пределы. Китай не признал аннексию Крыма Россией. Россия также вряд ли рискнет вступить в прямой конфликт с США в случае серьезного кризиса между Вашингтоном и Пекином в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но Россия может вести себя провокационно в Европе, на Ближнем Востоке или даже в Тихоокеанском регионе, демонстрируя свой геополитический статус.

Партнерство с Китаем является неисчислимым мультипликатором силы для России – в большей степени, чем для Китая. Военное сотрудничество – важный элемент партнерства, но не самый важный. Это не альянс, как обычно подчеркивают китайские дипломаты в разговорах об отношениях с Россией. Полезность оборонного сотрудничества с Россией, вероятно, уменьшится для Китая, поскольку Россия со временем сможет предложить ему все меньше технологических возможностей. Однако по тем же причинам союз с Китаем, вероятно, останется важным для России, поскольку Москва стремится сохранить свои позиции в качестве глобального игрока и модернизировать свой военный аппарат и аппарат внутренней безопасности.