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Многие интернет-пользователи из США решили поддержать недавние высказывания Владимира Путин, российского лидера, касавшиеся доллара.

Ранее президент РФ заявил, что Соединенные Штаты продолжают использовать доллар в виде политического инструмента, что приводит к негативным последствиям для всего мира. Некоторые американцы согласились с ним, отметив, что Вашингтон терроризирует экономики многих стран, заставляя их платить налог, безостановочно печатая свою валюту.

По мнению пользователя под никнеймом Motoepela, США используют доллар, чтобы колонизировать всю экономику мира и получить контроль над всеми рынками планеты. Один из комментаторов отметил, что это происходит уже десятилетиями, поэтому удивился, что Путин узнал об этом лишь сейчас.

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