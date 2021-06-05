Многие интернет-пользователи из США решили поддержать недавние высказывания Владимира Путин, российского лидера, касавшиеся доллара.

Ранее президент РФ заявил, что Соединенные Штаты продолжают использовать доллар в виде политического инструмента, что приводит к негативным последствиям для всего мира. Некоторые американцы согласились с ним, отметив, что Вашингтон терроризирует экономики многих стран, заставляя их платить налог, безостановочно печатая свою валюту.

По мнению пользователя под никнеймом Motoepela, США используют доллар, чтобы колонизировать всю экономику мира и получить контроль над всеми рынками планеты. Один из комментаторов отметил, что это происходит уже десятилетиями, поэтому удивился, что Путин узнал об этом лишь сейчас.