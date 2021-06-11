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В комментариях под материалом издания Wall Street Journal американские пользователи раскритиковали Джо Байдена, лидера США, за недавний «подарок» КНР и РФ.

В статье указывается, что американский президент решил остановить программу по передаче участков земли для разработки месторождений газа и нефти на территории Аляски, чтобы подстегнуть развитие альтернативной энергетики и замедлить глобальное потепление. Однако журналисты посчитали, что данный шаг лишь упростит жизнь таким странам как Китай и Россия.

Читатели журнала тоже усомнились в том, что это решение было правильным. Один из пользователей указал на то, что оно увеличит цены на топливо, сделает США энергетически зависимой от других государств, а также позволит Пекину и Москве получать повышенную прибыль. Еще один комментатор отметил, что американцам придется еще много лет расплачиваться за политику Байдена.

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