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Американские пользователи в комментариях под материалом канала Fox News, посвященным нарушению кораблем британских ВМС российских границ, поделились своим мнением по поводу данного инцидента.

В статье указывается, что эсминец Defender вошел в территориальные воды РФ вчера, 23 июня, и прошел примерно 3 километра, прежде чем его остановили российские вооруженные силы. Су-24М сбросил несколько бомб перед эсминцем, после чего тот вышел из запретной для него зоны. В Британии при этом заявили, что не намеренно пересекли границы России.

Один из пользователей отметил, что британцы, скорее всего, сильно перепугались, когда увидели предупредительную стрельбу, так как они привыкли вести войны «до последнего американца». Другой комментатор посоветовал «не дразнить медведя», так как это может привести к серьезным последствиям. Некоторые читатели также заявили, что Крым теперь является частью РФ и это не изменить.

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