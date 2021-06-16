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Американский Корпус морской пехоты задался целью вооружить свою пехоту, спецназ и разведывательные подразделения стрелковым оружием с глушителями. К 2023 году планируется выпустить более 30 тысяч этих устройств, разработанных компанией Knight’s Armament Company.

Издание The National Interest сообщает, что глушители будут устанавливаться на автоматические M27 и на обычные винтовки M4 и M4A1. Авторы отмечают, что оружие с устройствами, снижающими уровень шума при стрельбе, давно не является диковинкой. Однако массовый выпуск глушителей для каких-либо подразделений наблюдается впервые.

Старший уорент-офицер морской пехоты США Дэвид Томлинсон считает, что это правильное решение. Он перечисляет все преимуществ использования глушителей на стрелковом оружии.

Первое из них – это значительное улучшение качества связи. В ходе масштабных учений и боевых действий очень важно наладить взаимодействие между отделениями и взводами. Но шум, который поднимают винтовки, не дает ничего расслышать. Глушители помогут это исправить.

Еще одно достоинство – возможность практически бесшумного проведения диверсионных операций без привлечения внимания войск потенциального противника, базирующихся неподалеку. Глушитель хоть и не полностью, но все же снижает громкость звука выстрела.

Майор ВС США Майкл Брискер дополняет слова Томлисона еще одним преимуществом использования глушителей. Он отмечает, что военнослужащие Корпуса морской пехоты часто подают иски из-за ухудшения слуха. Причинами в подавляющем большинстве случаев называются стрельбы, в ходе которых громкие выстрелы буквально оглушают бойцов. По словам Брискера, винтовки, оснащенные глушителями, позволят военнослужащим хорошо слышать долгие годы после ухода в отставку.

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