Каждый военный или гражданский самолет оставляет после себя инверсионный след, который в ясную солнечную погоду может увидеть любой человек. Он представляет собой линии белого цвета, которые еще долго остаются в небе, медленно расходятся в стороны, превращаясь в облака.

На эти инверсионные следы приходится две трети эффекта потепления, вызываемого авиацией. Стоит уточнить также, что еще одна треть – это выбросы углекислого газа во время полетов.

Инверсионный след, превращающийся в перистые облака, состоит из ледяных кристаллов. Они, в свою очередь, образуются из атмосферной влаги и сажи, которая вырабатывается во время работы силовой установки.

Ледяные частицы способствуют охлаждению земли, так как отражают солнечные лучи. Однако одновременно с этим они таким же образом возвращают обратно исходящее от поверхности планеты инфракрасное излучение. В результате получается, что вреда от них все таки гораздо больше, чем пользы.

Как решить проблему

Ученые Массачусетского университета провели исследование и выяснили, что проблема образования инверсионных следов кроется в топливе. Керосин, который заправляют самолеты, содержит так называемые ароматические соединения. К ним относится, к примеру, нафталин, а также другие химические вещества, в результате сгорания которых образуется большое количество сажи. Именно она и провоцирует появление облаков.

По мнению ученых, большим шагом вперед является качественная очистка выхлопных газов. Однако она не дает возможности полностью решить проблему. Чтобы сделать это, нужно заменить керосин на другое топливо. И у экспертов уже имеются в запасе альтернативные варианты.

Во-первых, этот новейшие синтетические составы, которые создаются с использованием углекислого газа и водорода. Во-вторых, биотопливо, развитие которого находится сейчас лишь в начале пути. Оно может быть получено из отработанного растительного масла, а также ряда соответствующим образом обработанных сельскохозяйственных культур.

Отсутствие в этих разновидностях топлива ароматических добавок сводит к минимуму процесс образования сажи. А вместе с ней существенно уменьшается и инверсионный след, который распадается на облака и заставляет землю нагреваться еще сильнее.

Еще одна альтернатива – массовое производство самолетов на электрической тяге. Однако специалисты считают, что они, как и воздушные машины на водородном топливе, смогут использоваться лишь на коротких маршрутах. Кроме того, для доведения этих технологий до совершенства требуется как минимум 10–15 лет. До тех пор полноценную альтернативу керосину найти будет чрезвычайно сложно.

Ученые предлагают еще один способ уменьшить вероятность образования инверсионных следов. Для этого можно обходить районы с повышенной влажностью воздуха. Впрочем, сами эксперты относят такой подход к области фантастики. Все дело в том, что созданные человечеством погодные модели все еще не способны точно определять такие районы. Кроме того, из-за недостатка влаги увеличатся выбросы самолетами углекислого газа, также нагревающего планету.

Авторы публикации в издании The Conversation пишут, что наиболее логичным сейчас является переход на синтетическое или биотопливо. Однако он должен осуществляться постепенно. Также требуется привлечение правительств стран мира, которые обязаны заинтересовать авиакомпании сменить керосин на другие виды топлива. Делать это нужно быстро, так как времени у планеты остается все меньше.