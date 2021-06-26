Доклад американской разведки об НЛО содержит информацию о 144 неопознанных летающих объектах. При этом авторы сообщают, что ни один из случаев встречи с ними экспертам объяснить не удалось. В то же время составители документа уверенно называют НЛО «угрозой национальной безопасности США».

Так, в докладе говорится, что некоторые «летающие тарелки» пытались атаковать ядерные электростанции и иные объекты на территории Соединенных Штатов. Кроме того, они сильно загружают воздушное пространство, создавая серьезные риски для пилотов военной и воздушной авиации.

Разведывательные спецслужбы также выдвигают версию о том, что НЛО – это вовсе не космические корабли внеземных цивилизаций. Вполне вероятно, что они представляют собой уникальную сверхсекретную технологию, разработанную одним из государств планеты для проведения разведки на территории США.

Соединенные Штаты в последние годы все чаще говорят об НЛО и штампуют однообразные доклады, в которых никогда не бывает конкретной информации. Между тем, составление таких документов, как и изучение «летающих тарелок», щедро оплачивается из бюджета. Поэтому можно предположить, что НЛО продолжать «угрожать безопасности США» до тех пор, пока профильным ведомствам это будет выгодно.