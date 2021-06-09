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Американская внучка Никиты Хрущева Нина заявила о том, что в мире очень много политиков, которые используют надежды неопытных и неграмотных граждан.

Они, согласно её заявлению, являются демагогами и популистами и должны нести ответственность. К данной категории политиков Хрущева отнесла премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, канцлера Австрии Себастьяна Курца, а также экс-президента США Дональда Трампа. Также она отметила, что все эти люди являются участниками каких-либо расследований.

Кроме того, Хрущева указала, что с этими политиками следователи не проявляют рвения в расследовании. Однако она считает, что их всех нужно посадить в тюрьму.

Как отмечается, Нина Хрущева одновременно является правнучкой и приёмной внучкой Никиты Хрущева. Она живёт и работает в США, и является профессором по отношениями между государствами.

Бывший президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Джо Байден хочет разрушить США. Аргументирует он это заявление, увеличившимся уровнем преступности.

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