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Начальник штаба Вооруженных сил Алжира Саид Шенгриха прибыл в Россию по приглашению, которое он получил от министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает новостной портал Maghreb Online, действующий в странах Северной Африки. Согласно официальному сообщению министерства обороны Алжира, глава штаба алжирской армии Саид Шенгриха приглашен посетить Россию для участия в девятой двухдневной конференции по международной безопасности.

Незадолго до визита в Россию Шенгриха принял в штабе алжирской армии российскую делегацию во главе с руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым. В ходе встречи стороны обсудили военно-техническое сотрудничество между двумя странами и пути его максимального развития и укрепления. Они также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в важных общих сферах и выведения их на уровень стратегического партнерства.

Как далее говорится в заявлении министерства обороны Алжира, генерал-лейтенант Саид Шенгриха подтвердил в четверг в Москве «непоколебимую приверженность» Алжира работать со своими партнерами для решения проблем безопасности, с которыми сталкивается международное сообщество, особенно в странах Магриба и Сахеля.

«Я подтверждаю вам непоколебимую приверженность Алжира работать вместе со своими партнерами над решением проблем безопасности, с которыми сталкивается международное сообщество, особенно в регионе Магриба и Сахеля, путем разработки необходимых механизмов сотрудничества в рамках уважения международной законности», – сказал Шенгриха в своем выступлении на Девятой Международной конференции по безопасности, проводимой в Российской Федерации.

Согласно отчету сайта Algeriepatriotique, ситуация в Магрибе и Сахеле такова, что «военная мощь Алжира не может быть ограничена его единственной ударной силой, даже если она чрезвычайно эффективна». Как пишет издание, опираясь на свою доказанную и признанную обороноспособность, алжирская армия начала преобразование в наступательную стратегию задолго до включения в новую Конституцию параграфа, позволяющего ей действовать за пределами своих границ.

По мнению военных специалистов, типы вооружений, которые Алжир выбирает на протяжении многих лет, предопределяют его для ведения войны на вражеской территории благодаря своему превосходству на море и в воздухе. Оснащенный шестью подводными лодками, способными запускать крылатые ракеты на расстоянии 300 км по нескольким наземным целям с очень высокой точностью, алжирский флот также приобрел другие корабли, включая вертолетоносец.

Algeriepatriotique отмечает: «Алжир, отмечая неблагоприятные геостратегические события, осознает, что рано или поздно ему придется столкнуться с противником еще до того, как он приблизится к его суверенным морским и воздушным пространствам. Усиление ее военно-воздушных сил самым мощным в мире самолетом-невидимкой Су-57 и тактическим бомбардировщиком очень большой дальности Су-34 будет включено в эту новую алжирскую военную доктрину, создаваемую поэтапно».

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