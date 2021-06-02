В России уже производятся и электробусы, и электромобили, поэтому американский изобретатель Илон Маск вряд ли сумеет предложить ей что-то новое, уверен калининградский губернатор Антон Алиханов. Он также отметил, что изготовление электромобилей – это не самая крупная статья доходов в империи предпринимателя.

По словам Алиханова, в электромобилях Маска нет ничего гениального, а главную роль в их популярности исполняют дизайн и грамотная реклама. Поэтому России стоит сосредоточить свои усилия на других сферах.

Так, глава Калининградской области считает, что РФ может захватить лидерство в области альтернативной энергетики. Она уже сейчас разрабатывает суперконденсаторы и уникальные системы хранения энергии, создает технологии, которые вот-вот войдут в жизнь современного человека.

Это, по мнению Алиханова, позволит получить недорогие системы хранения энергии, получаемой от солнца и ветра.

Напомним, что Минпромторг России, а также губернатор Калужской области и глава Удмуртии пригласили Илона Маска в Россию и заявили о готовности сотрудничать в сфере производства электромобилей. О возможности построить завод Tesla на территории РФ сам предприниматель говорил на онлайн-форуме «Новое знание».