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Мировая премьера нового российского боевика «Турист» прошла 14 мая в столице Центральноафриканской Республики. Выбор был неслучаен, поскольку сам фильм рассказывает о судьбе российских инструкторов, которые помогают армии ЦАР разбить терзающие страну повстанческие группировки. Фильм сразу полюбился местным жителям, а для молодого поколения он стал кинохитом, который будет формировать мышление и отношение к России

Об этом влиянии рассказал в своей рецензии на кинокартину проживающий в ЦАР блогер livejournal sinus24. Для него главным удовольствием в фильме стала живая природа его родной ЦАР. Однако от его внимания не укрылось, что фильм несет в себе серьезный политический посыл — от России к народу африканской страны.

«Основная задача картины – улучшить образ российских инструкторов, популяризовать их роль в подготовке местных военных в деле борьбы за освобождение от радикалов захваченных территорий», — считает комментатор.

Жители ЦАР благодарны за помощь, которую оказали российские инструкторы, обучающие правительственную армию современным методам боя. Это позволило на продолжительное время удержать в стране мирную обстановку и не допустить насильственного захвата власти жестокими боевиками.

В отношении к «Туристу» очень позитивно сыграло то, что фильм вышел на государственном языке санго — первый подобный фильм в истории.

Главный герой истории — молодой инструктор с позывным «Турист». Его фигура стала образцом для африканской молодежи и подростков.

«Они прониклись идеей фильма, смотрят по несколько раз, фотографируются на фоне афиш в боевых позах», — пишет sinus24.

Блогер предположил, что в дальнейшем может быть снято продолжение фильма «Турист» — ведь ЦАР не единственная страна Африки, оценившая помощь России.

«Успехи России в ЦАР произвели впечатление на других правителей африканского континента. Мали, страна, также разделенная на две части, правительственную и мятежников, обратилась за помощью к России со схожей проблемой — подготовить войска для освобождения оккупированных территорий», — напомнил автор ЖЖ.

Премьера «Туриста» в России прошла 19 мая на телеканале НТВ. Фильм доступен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах, и начал появляться и в YouTube.

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